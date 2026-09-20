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Ги Буше про 1:2: «Игра «Авангарда» не соответствовала уровню и хоккею, который мы должны показывать. «Трактор» работал лучше»

Главный тренер « Авангарда » Ги Буше прокомментировал поражение от « Трактора » (1:2) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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