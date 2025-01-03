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Вероника Степанова об отключении комментариев под своими постами: «Это было правильным решением. Ни у кого нет права требовать, чтобы вы читали чужое мнение»

В частности, олимпийская чемпионка Пекина-2022 порассуждала в своей колонке на «Матч ТВ» об отношении к чужим мнениям.

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