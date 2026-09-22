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Гурьянов — о победной серии ЦСКА на выезде: «Нельзя расслабляться, надо забирать обе оставшиеся игры»

Гурьянов — о победной серии ЦСКА на выезде: «Нельзя расслабляться, надо забирать обе оставшиеся игры»

Нападающий ЦСКА Денис Гурьянов высказался об игре команды в выездной серии.Нападающий ЦСКА Денис Гурьянов высказался об игре команды в выездной серии.

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