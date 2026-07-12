Дмитриев назвал Британию «падшей империей» после ролика активиста

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал Великобританию «падшей империей». Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети комментируя публикацию британского активиста Томми Робинсона.
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