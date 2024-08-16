«Предлагается уточнить». В России хотят изменить программу долгосрочных сбережений

С января текущего года в России начала действовать программа долгосрочных сбережений. Люди могут сделать добровольные взносы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые затем инвестируют эти средства, и ежегодно получать до 36 тысяч рублей прибыли.
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