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Военные новости ★ сводки СВО

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❗️Уничтоженные в районе села Русское Поречное Курской области американский броневтомобиль Humvee и украинский бронетранспортёр БТР-4Е боевиков ВСУ💥 #ВСУ #ЗСУ #Humvee #БТР4 #СВО.

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