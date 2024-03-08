Обретение главы Крестителя Иоанна, 9 марта 2024 года: почему в этот праздник православные рисуют кресты и не берут в руки ножи Алиса БронскаяВ эту весеннюю субботу 9 марта 2024 года среди россиян традиционно отмечается Иванов день, народно-церковное торжество, посвященное святому Иоанну Предтече.