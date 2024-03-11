Сказочное безумие на сюрреалистических фотоколлажах, которые заставляют поверить в чудеса

Тихое сказочное безумие в работах китайского фотографа-сюрреалиста Ивэн Лю (Even Liu) – возможность вернуть в сладкие мечты и воспоминания о детстве, когда всё вокруг было соткано из волшебства и чудес, состоящих из ветров, треплющих волосы, из часов, оставленных в дар бессонным ночам за прочтением любимой книги с яркими картинками, из тёплого чая, в спешке выпитого на завтрак и множества других мелочей, что храним на протяжении всей жизни, вспоминая о них в самые неожиданные моменты.