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Сказочное безумие на сюрреалистических фотоколлажах, которые заставляют поверить в чудеса

Сказочное безумие на сюрреалистических фотоколлажах, которые заставляют поверить в чудеса

Тихое сказочное безумие в работах китайского фотографа-сюрреалиста Ивэн Лю (Even Liu) – возможность вернуть в сладкие мечты и воспоминания о детстве, когда всё вокруг было соткано из волшебства и чудес, состоящих из ветров, треплющих волосы, из часов, оставленных в дар бессонным ночам за прочтением любимой книги с яркими картинками, из тёплого чая, в спешке выпитого на завтрак и множества других мелочей, что храним на протяжении всей жизни, вспоминая о них в самые неожиданные моменты.

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