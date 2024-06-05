Эксперты рассказали, как вернуть некачественный подержанный автомобиль и деньги за него

Учитывая высокую стоимость новых авто, россияне все чаще стали выбирать модели с пробегом. При этом в данном случае велик риск нарваться на ненадежного продавца, чья машина будет не так хороша, как об этом "пел" владелец.
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