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Дэвид Култхард верит в перспективы Расселла: «Джорджу нужно прийти в себя и проявить характер»

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард заявил, что верит в способность Джорджа Расселла переломить ситуацию и всерьез побороться за чемпионский титул.

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