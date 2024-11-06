На Смоленщине объявлен новый карантин по бешенству

Соответствующий указ от 1 ноября подписал губернатор Василий Анохин. Эпизоотическим очагом объявили территорию личного подсобного хозяйства смолянки возле дома номер 8 по улице Лесная в деревне Петрополье.
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