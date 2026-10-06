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Разработана первая настраиваемая антенна на основе плазменного луча

Разработана первая настраиваемая антенна на основе плазменного луча

От длины антенны зависят частоты, на которых они может передавать и принимать радиоволны. Однако изменение длины антенн для охвата требуемого диапазона частот в некоторых сферах применения — например, в космонавтике — может быть сопряжено с трудностями.

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