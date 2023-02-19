Книга животных

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Поссум-медоед: Пушистая «пчёлка» из Австралии. Отрастил язык, склеил пальцы и превратил морду в хобот, чтобы питаться нектаром

Поссум-медоед: Пушистая «пчёлка» из Австралии. Отрастил язык, склеил пальцы и превратил морду в хобот, чтобы питаться нектаром

У вас есть дом/дача/огород? Вы до жути боитесь пчел, ос и шмелей? Выход есть! Переезжайте в Австралию и заведите поссума-медоеда! Этот парень справляется с работой опылителя не хуже насекомых.

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