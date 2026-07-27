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ГТРК Татарстан

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Под Казанью легковушка врезалась в шумозащитный экран, пострадали шесть человек

Под Казанью легковушка врезалась в шумозащитный экран, пострадали шесть человек

В Пестречинском районе возле села Кощаково произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, на 19-м километре автодороги Казань — Шемордан 18-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением.

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