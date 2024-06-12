Не друзья, но и не враги: как сосуществуют нетрадиционная и классическая медицина? Ч.2

(Окончание. Начало читайте 11.06.2024) Большая часть людей, когда заболевают, обращаются за медицинской помощью к врачам по месту жительства или же в частные клиники, потому что доверяют современной медицине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии