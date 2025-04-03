Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Иностранные военные и даже страна НАТО. Кто приедет в Москву на 9 Мая

Иностранные военные и даже страна НАТО. Кто приедет в Москву на 9 Мая

Телеканал 360 Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве носит исторический характер, что подтверждает список глав государств, которые примут участие в параде Победы 9 мая.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
А мой дед был расстрелян фашистами в Оршанском  гестапо, ни наград, ни личных вещей не осталось, мы из Белоруссии. Но осталась память и надежда узнать хоть что-то о нём. Долго искала и продолжаю искать, теперь вот знаю, что последний раз видели его во дворе гестапо в Орше. Вели моего деда Захара Андреевича  со связанными проволокой руками к воротам два фашиста. Где расстреляли пока не знаю, там повсюду убитые фашистами солдаты, партизаны, гражданское население. Всю сознательную жизнь свою ищу пропавших без вести вместе со своими учениками-поисковиками. Много имён установил наш отряд, много солдат захоронили, Бог помогает, ведёт к ним пропавшим без вести.  Хорошо, что Господь помог мне найти его радистку, прошедшую через три фашистских концлагеря. Она и рассказала мне о деде.  Для  меня  День Победы-главный праздник, как и для всей моей семьи.
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17 час.
влад врона
😍👍
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14 час.
Надежда
Обидно, что наша общая победа в ВОВ стала сегодня практически победой только России и Белоруссии. Ну, и нескольких бывших республик СССР...
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14 час.
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