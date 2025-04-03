Иностранные военные и даже страна НАТО. Кто приедет в Москву на 9 Мая

Гарибян Сусанна

А мой дед был расстрелян фашистами в Оршанском гестапо, ни наград, ни личных вещей не осталось, мы из Белоруссии. Но осталась память и надежда узнать хоть что-то о нём. Долго искала и продолжаю искать, теперь вот знаю, что последний раз видели его во дворе гестапо в Орше. Вели моего деда Захара Андреевича со связанными проволокой руками к воротам два фашиста. Где расстреляли пока не знаю, там повсюду убитые фашистами солдаты, партизаны, гражданское население. Всю сознательную жизнь свою ищу пропавших без вести вместе со своими учениками-поисковиками. Много имён установил наш отряд, много солдат захоронили, Бог помогает, ведёт к ним пропавшим без вести. Хорошо, что Господь помог мне найти его радистку, прошедшую через три фашистских концлагеря. Она и рассказала мне о деде. Для меня День Победы-главный праздник, как и для всей моей семьи.