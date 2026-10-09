Полезный аксессуар от Xiaomi за 45 долларов. Представлен настольный кронштейн Redmi для монитора

Совместим с устройствами до 34 дюймов Xiaomi представила под брендом Redmi настольный кронштейн для мониторов — с конструкцией из алюминиевого сплава, механизмом регулировки на двух пружинах и системой скрытой укладки кабелей.
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