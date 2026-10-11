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stroimdom21

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Планируем огород на 2027 год: разумный севооборот после томатов, огурцов и капусты

Планируем огород на 2027 год: разумный севооборот после томатов, огурцов и капусты

Каждый раз, когда осень окончательно вступает в свои права, наступает момент своеобразной ревизии. Урожай собран, грядки опустели, и именно в этой кажущейся пустоте скрывается главная возможность повлиять на то, каким будет следующий сезон.

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