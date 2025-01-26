Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Malina
    Неужели у этого урода( во всех смыслах) есть "защита"??? Обалдеть!Заочно арестован ...
  • Ратник Ратник
    Не очухаются. Посмотрите на европы и страну 404. руки-ноги себе отстреливают, головами о бетонную стену бьются. Но уп...В Словакии – госу...
  • Мария
    Украинство заразительно.В Словакии – госу...

В Словакии – государственный переворот: Украина с помощью Майдана пытается скинуть симпатизирующего России Фицо

В Словакии – государственный переворот: Украина с помощью Майдана пытается скинуть симпатизирующего России Фицо

БлокнотРУ В Словакии государственный переворот, который проходит в форме проукраинского Майдана.

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Комментарии
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ВН
Владимир Несмеев
Хохлы воду мутят,они мастера в этом деле.Если Фицо не обьявит военное положение,считай пропало...
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17 час.
М
Мария
Украинство заразительно.
Ответить
14 час.
Ратник Ратник
Не очухаются. Посмотрите на европы и страну 404. руки-ноги себе отстреливают, головами о бетонную стену бьются. Но упорно сами свои государства в канализацию сливают.... И ладно бы только правители. Но и население такое же... Одного не понимаю, что у правительства пулемёты закончились? Или танки. десяток трупов на камеру, пара тройка очередей над головами. (или ПО головам)..  и враз улицы полностью очистятся
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13 час.

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