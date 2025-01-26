В Словакии – государственный переворот: Украина с помощью Майдана пытается скинуть симпатизирующего России Фицо

Ратник Ратник

Не очухаются. Посмотрите на европы и страну 404. руки-ноги себе отстреливают, головами о бетонную стену бьются. Но упорно сами свои государства в канализацию сливают.... И ладно бы только правители. Но и население такое же... Одного не понимаю, что у правительства пулемёты закончились? Или танки. десяток трупов на камеру, пара тройка очередей над головами. (или ПО головам).. и враз улицы полностью очистятся