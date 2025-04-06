Долги по квартплате стали причиной запрета на полеты для стюардессы из Югры

Жительница ХМАО накопила долг по коммунальным платежам. Для того, чтобы стимулировать оплату, приставы наложили запрет на профессиональную деятельность северянки — она работает стюардессой и до полного погашения долга летать за границу ей запретили, сообщает Общественная Служба Новостей.
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