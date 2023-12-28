В Абхазии прошел митинг против передачи России госдачи в Пицунде

Лидия Казахи при первых же трудностях побежали за помощью к нам, морозы у них сильные, отопление сломалось, а чинить некому, русских всех выгнали. Даже лидеры движения против России побежали за помощью к нам. Теперь абхазцы. Сколько же будем наступать на одну и ту же швабру.

Аудрюс Одно не понимаю! Зачем этот участок РФ? На черноморском побережье России столько пустынных мест! И при этом вкладывать деньги в экономику соседнего государства! Да на восстановление этого комплекса столько денег уйдет! И рабочие будут местные, в то время когда в краснодарском крае своих работников хватает... Не рачительная трата денег....