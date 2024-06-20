Затронут весь спектр вопросов. Путин в Ханое проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама

Дружественный государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам© Фото : Пресс-служба президента РоссииСегодня 104 прочитали Президент России Владимир Путин в четверг в Ханое проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама, а также встретится с выпускниками советских и российских вузов.