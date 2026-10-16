Взрывы и многочисленные пожары: под ударами «Гераней» Западная Украина ВС РФ продолжают нанесение ударов по Украине, атаки ударных беспилотников типа «Герань» идут фактически в круглосуточном режиме.
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