The Hill: Байден до своей отставки устроит турне по штатам в поддержку Харрис

Президент США Джо Байден оставшиеся 135 дней своего правления потратит на поездки по штатам и публичные выступления, чтобы поддержать кандидата на пост главы государства от Демпартии, вице-президента Камалу Харрис.
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