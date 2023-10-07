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Конгрессмены призвали Байдена уведомить их о переговорах с РФ по Украине

Конгрессмены призвали Байдена уведомить их о переговорах с РФ по Украине

Конгрессмены Соединенных Штатов Америки обратились к президенту страны Джо Байдену с призывом сообщить Конгрессу о стратегии в отношении Украины и якобы возможных переговорах с российской стороной поп вопросам завершения текущего конфликта.

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