Конгрессмены призвали Байдена уведомить их о переговорах с РФ по Украине

Конгрессмены Соединенных Штатов Америки обратились к президенту страны Джо Байдену с призывом сообщить Конгрессу о стратегии в отношении Украины и якобы возможных переговорах с российской стороной поп вопросам завершения текущего конфликта.
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