Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет «Стрелы-10» сбил дроны ВСУ на Ореховском направлении

Расчет «Стрелы-10» сбил дроны ВСУ на Ореховском направлении

Украинские беспилотники падают на землю. Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожил группу разведывательных и ударных беспилотников ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

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