Проблема широкого распространения цифровых приборов ночного видения

Проведение специальной военной операции (СВО) выявило проблему. Наряду с приборами ночного видения, работающими на основе электронно-оптических преобразователей (ЭОП), солдатам также поставляются приборы ночного видения (ПНВ) на основе цифровой матрицы.
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