Пресса Словакии: Украина грозит стать 2-м Афганистаном не для России, а для ЕС В Словакии всё громче звучат предупреждения о том, что продолжающаяся финансовая и военная поддержка Украины рискует превратить страну не в «новое афганское болото» для России, а в долгосрочную обузу для самого Европейского союза.
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