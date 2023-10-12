Прибыль челябинского металлургического комбината за год снизилась на 25 млрд

Чистая прибыль Челябинского металлургического комбината (ЧМК) за год снизилась на 25 млрд рублей. Как следует из отчетности за девять месяцев, если в 2022 году было получено почти 24 млрд чистой прибыли, то в 2023 году достигнут чистый убыток в размере 1,49 млрд рублей.