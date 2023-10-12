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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Прибыль челябинского металлургического комбината за год снизилась на 25 млрд

Чистая прибыль Челябинского металлургического комбината (ЧМК) за год снизилась на 25 млрд рублей. Как следует из отчетности за девять месяцев, если в 2022 году было получено почти 24 млрд чистой прибыли, то в 2023 году достигнут чистый убыток в размере 1,49 млрд рублей.

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