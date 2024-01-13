Во владимирском филиале ПИМУ расширят список медицинских специальностей

В 2025 году во владимирском медицинском университете появится новый учебный корпус.Во владимирском филиале Приволжского медицинского университета (ПИМУ) с будущего учебного года расширят список специальностей, по которым будут готовить врачей.
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