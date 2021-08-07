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Ирина Данилова
Супер подборка весёлых фраз!!! Спасибо:)
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Какая прекрасная мысль про радость:) Надо запомнить:)
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Автобусная остановка ооочень понравилась. Пять баллов за идею и исполнение!
Свежий заряд пози...
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