Смехотерапия

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Заряжайтесь солнечным настроением и не хандрите

Заряжайтесь солнечным настроением и не хандрите

Несмотря на прохладную и осеннюю погоду за окном, в душе всегда должно быть тепло и солнечно.  Давайте забудем о требовательном начальнике, финансовых проблемах, мелких бытовых неудачах и постараемся найти крупицы счастья в том, что нас окружает.

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