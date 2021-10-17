Заряжайтесь солнечным настроением и не хандрите

Несмотря на прохладную и осеннюю погоду за окном, в душе всегда должно быть тепло и солнечно. Давайте забудем о требовательном начальнике, финансовых проблемах, мелких бытовых неудачах и постараемся найти крупицы счастья в том, что нас окружает.