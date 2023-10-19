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“Реестр «неблагонадежных» в политическом отношении инфлюэнсеров”, – в Госдуме поддержали новый способ наказывать звезд, выступающих против СВО РФ в Украине

“Реестр «неблагонадежных» в политическом отношении инфлюэнсеров”, – в Госдуме поддержали новый способ наказывать звезд, выступающих против СВО РФ в Украине

В Госдуме была высказана поддержка нового способа наказания российских знаменитостей, которые выражают свою неудовлетворенность по отношению к СВО РФ в Украине, поддерживают Украину и западные настроения.

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Комментарии
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Taurus Zmei
Надо наказывать тех, кто предоставляет площадки, а не &quot;стрелочников&quot;
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16 час.
СК
Степан Капуста
Ну, наконец-то! Что это, как не &quot;ограничение в правах&quot;? Так держать! остается дело за малым - Федеральный закон. Ввести в законодательство ограничения гражданских свобод для таких &quot;псевдограждан&quot;, поскольку они сознательно ограничили для себя свои гражданские обязанности (долг) перед государством. Права граждан следует сопрягать с их обязанностям.
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12 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Каждый человек имеет право выражать своё мнение!  Каждый выражающий своё мнение должен нести за это мнение полную ответственность в плоть до уголовной!
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7 час.

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