Участившиеся пожары в Крыму не обязательно поджоги

На предстоящей неделе обещают аномальную жару с рекордным превышением среднестатистических значений. Помимо пожаров на городских свалках, которые порой начинаются от стекол, концентрирующих солнечный свет, сообщается о возгораниях на полях.
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