Попался на мусоре. Рассказываем, как фотоловушка помогла задержать нарушителя.

Некоторые нарушители, чтобы не быть уличенными в противоправных действиях, выбирают вечернее или ночное время, в надежде, что работники государственной лесной охраны никак не повлияют на благоприятный исход их преступного умысла.
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