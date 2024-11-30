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Свежие комментарии

Попался на мусоре. Рассказываем, как фотоловушка помогла задержать нарушителя.

Попался на мусоре. Рассказываем, как фотоловушка помогла задержать нарушителя.

Некоторые нарушители, чтобы не быть уличенными в противоправных действиях, выбирают вечернее или ночное время, в надежде, что работники государственной лесной охраны никак не повлияют на благоприятный исход их преступного умысла.

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