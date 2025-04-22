Российские войска успешно нейтрализуют диверсионные группы ВСУ около Гуева в Курской области. По данным силовых структур, боевики из штурмовых подразделений украинской армии усиленно действовали в этом районе, используя дроны для наблюдения.
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