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В Казахстане рассказали, какие санкции против России не будут соблюдать

Казахстан не поддержит санкции против РФ по товарам, которые производятся в республике. Об этом заявил вице-премьер Серик Жумангарин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было опубликовано в телеграм-канале «Вести».

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