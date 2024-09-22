«Проблемы тех, кто тапал». Почему раздача токенов Hamster Kombat обидела игроков

Те, кто хотел стать богатым за счет игры в Hamster Kombat, стали заложниками собственных ожиданий. Об этом RTVI заявил специалист по борьбе с финансовыми преступлениями в сфере криптовалют (CCAS) Виктор Першиков.
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