"Нужны помещения? Спросите меня, есть у меня одно на примете", - Михалков о помощи гражданам Таджикистана

в

владимир

Пока ныне действующую конституцию, незаконно принятую в 90х и писанную под либерастов для уничтожения России, не поменяем полностью, все так и будет продолжаться. Сейчас идёт война за русский мир с обьедененным западом, сша и сателитами секты глобалистов сионистов не украине. А русских в конституции нет. Есть рАсияне. Это и те кому надоело ьыть рАсиянами и они всей шоблой дрыснули в израиль. И оттуда рАсиянин венедиктов вместе с рокером макаревичем иугрожают. Говорят, счас они с хамасом разберутся и на россию, а расиянам мало не покажется............ Это..., что это?