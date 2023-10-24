Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Нужны помещения? Спросите меня, есть у меня одно на примете", - Михалков о помощи гражданам Таджикистана

"Нужны помещения? Спросите меня, есть у меня одно на примете", - Михалков о помощи гражданам Таджикистана

Politiki.net Пару недель назад, я писал про удивительную инициативу, поразившую мое воображение.

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Комментарии
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Галина глушкова
Ну до чего тупые, открытие медцентра для таджиков нельзя понимать буквально. Михалков просто интерпретировал ситуацию с предложениями таджикского, так называемого дипломатического корпуса, с настроением россиян.
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1 д.
Галина глушкова
Ну до чего тупые, открытие медцентра для таджиков в Ельцин центре нельзя понимать буквально. Михалков просто интерпретировал ситуацию с предложениями таджикского, так называемого дипломатического корпуса, с настроением россиян.
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1 д.
в
владимир
Пока ныне действующую конституцию, незаконно принятую в 90х и писанную под либерастов для уничтожения России, не поменяем полностью, все так и будет продолжаться. Сейчас идёт война за русский мир с обьедененным западом, сша и сателитами секты глобалистов сионистов не украине. А русских в конституции нет. Есть рАсияне. Это и те кому надоело ьыть рАсиянами и они всей шоблой дрыснули в израиль. И оттуда рАсиянин венедиктов вместе с рокером макаревичем иугрожают. Говорят, счас они с хамасом разберутся и на россию, а расиянам мало не покажется............ Это..., что это?
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1 д.

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