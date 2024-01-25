Политик Рогов: Киев отдал приказ сбить ИЛ-76, чтобы украинские солдаты не сдавались в плен

Глава Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, пообщался с журналистами РИА Новости и назвал три причины, по которым был сбит военно-транспортный самолет с украинскими военнопленными ИЛ-76.
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