Западная и российская цивилизация «скинут» президента Украины Владимира Зеленского и заморозят конфликт, чтобы избежать Третьей мировой войны, к которой сейчас ведет траектория киевского режима.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
Свежие комментарии