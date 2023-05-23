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Украинский режиссер заявил, что нацеленный на Третью мировую войну режим Зеленского столкнется с крахом

Украинский режиссер заявил, что нацеленный на Третью мировую войну режим Зеленского столкнется с крахом

Западная и российская цивилизация «скинут» президента Украины Владимира Зеленского и заморозят конфликт, чтобы избежать Третьей мировой войны, к которой сейчас ведет траектория киевского режима.

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