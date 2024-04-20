На 24 улицах Рязани отключили электричество

Света не будет на следующих улицах: Урицкого, Фирсова, Ленина, Горького, Есенина, Циолковского, Маяковского, Колхозной, Свободы, Полонского, Садовой, Щедрина, проезде Щедрина, Газетном переулке, проезде Машиностроителей, площади Театральной, Дягилевской, Аллейной, Урожайной, Парковой, Ясеневой, Крайней, Восточной, Овражной.
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