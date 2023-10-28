Профессор Сакс: Украина гибнет из-за стремления США расширить НАТО

В настоящее время Украина гибнет по вине американцев, которые стремятся расширить НАТО и свою сферу влияния, заявил в ходе своего видеовыступления экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
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