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Несекретные материалы

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Boeing задумался о возвращении на российский рынок, чтобы избежать окончательного краха

Boeing задумался о возвращении на российский рынок, чтобы избежать окончательного краха

На фоне наметившегося потепления отношений между Россией и США многие западные компании, ушедшие с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине, всерьез задумываются о возвращении.

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