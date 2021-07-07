Народная медицина

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Виды ринита: симптомы, диагностика и лечение

Виды ринита: симптомы, диагностика и лечение

Ринит –  это воспаление или раздражение слизистой оболочки носа. Это состояние может быть вызвано бактериями, аллергенами, пыльцой, загрязнителями воздуха, некоторыми продуктами питания и напитками, дымом, гормональными изменениями или вирусами.

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