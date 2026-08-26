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«Никогда не говорите о моей жене»: Бруклин Бекхэм жестко осадил хейтеров, напавших на фигуру Николы Пельтц

«Никогда не говорите о моей жене»: Бруклин Бекхэм жестко осадил хейтеров, напавших на фигуру Николы Пельтц

Бруклин Бекхэм вступился за жену из-за критики ее худобы Бруклин Бекхэм резко ответил интернет-пользователям, которые раскритиковали внешность его супруги Николы Пельтц, назвав её «ужасно худой» и саркастично посоветовав лучше кормить жену.

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