«Никогда не говорите о моей жене»: Бруклин Бекхэм жестко осадил хейтеров, напавших на фигуру Николы Пельтц

Бруклин Бекхэм вступился за жену из-за критики ее худобы Бруклин Бекхэм резко ответил интернет-пользователям, которые раскритиковали внешность его супруги Николы Пельтц, назвав её «ужасно худой» и саркастично посоветовав лучше кормить жену.