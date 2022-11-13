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Буцаев об 1:4 с «Автомобилистом»: «Витязю» противостояла одна из лучших команд по игре в большинстве»

Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с «Автомобилистом» (1:4). «Интересный матч получился, конечно, не говорим про результат.

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