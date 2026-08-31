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Бизнес журнал. Урал

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Курганская генерирующая компания отчиталась об убытках за полугодие

Курганская генерирующая компания отчиталась об убытках за полугодие

Выручка компании за год выросла на 16,5% до 2,18 млрд рублей, несмотря на это, компания получила убыток в размере 0,2 млрд рублей.

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