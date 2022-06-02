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Эксперт Oxford Economics Орлова: укрепление рубля связано с ростом цен на энергоносители

Эксперт Oxford Economics Орлова: укрепление рубля связано с ростом цен на энергоносители

Укрепление российского рубля связано с ростом цен на энергоносители, а также переходом на рублевый расчёт за них, заявила ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова в эфире телеканала CBS.

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