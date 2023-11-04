Силуанов: введенные валютные меры сыграли роль в сохранении курса рубля

Введенные валютные меры сыграли свою роль, курс рубля дальше сохранится на нынешнем уровне. Такое заявление сделал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», сообщило РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии